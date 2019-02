Malviventi scatenati nella notte, prese di mira diverse auto e vetri spaccati

Malviventi ancora in azione contro le auto parcheggiate in sosta. Stavolta è accaduto in zona Panighina sulla via Consolare, a cavallo tra Cesena e Bertinoro, come denuncia un utente del gruppo Facebook "CesenaSicura" che alle 5,30 di mattina ha ritrovato la sua auto con i vetri completamente spaccati. "Non hanno rubato nulla perché nell'auto non c'era nulla da rubare". Non certo un caso isolato visto che altri due utenti del gruppo Facebook "CesenaSicura" denunciano episodi simili nella stessa zona, in cui i ladri hanno spaccato i vetri dell'auto senza trovare però niente di interessante all'interno della macchina.