Via Animae, dalla bici al cavallo: la piccola piazzetta di Calci pronta ad accogliere gli escursionisti

Sabato alle 11, a Calci di Camposonald,o verrà inaugurato un importante intervento di riqualificazione, realizzato all'interno del progetto "Vias Animae - Le strade ritrovate" grazie ad un finanziamento del Por Fesr 2014 – 2020 asse 5, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna e della Regione Emilia Romagna a cui si sono aggiunti fondi propri del Comune di Santa Sofia.

L'intervento, seguito dal geometra Andrea Locatelli dello Studio Associato Locatelli e dagli architetti Carlo Lazzari ed Elvira Laura Bandini ha visto eseguire la riqualificazione dell'ingresso nell'abitato di Camposonaldo, della strada che da tale luogo porta ai Calci e di alcuni interventi in quest'ultimo borgo. In particolare in località Calci è stata messa a nuovo la piccola piazzetta del borgo, completamente ripavimentata, mentre nelle adiacenze è stata risistemata una fontana e si è installata una colonnina per biciclette elettriche.

In pratica, i turisti che arriveranno qui – a piedi, in bicicletta o a cavallo – verranno accolti in uno spazio aperto in cui sarà possibile fermarsi per una sosta, per riposarsi e rifocillarsi. "La frazione dei calci può godere ora di un'area di ritrovo curata e piacevole, gli escursionisti troveranno un luogo accogliente nel quale fermarsi - sottolinea l'assessore al Turismo Ilaria Marianini - Inoltre, per rendere ancor più ospitale l'ambiente, l'Associazione Sophia in Libris ha preparato un piccolo regalo per Camposonaldo: una “casina” in legno per il bookcrossing".

Il programma della giornata prevede un breve momento di inaugurazione alle 11, con l'intervento del sindaco Daniele Valbonesi, del consigliere regionale Paolo Zoffoli e dei progettisti. Al termine, un piccolo momento conviviale per ammirare l'ingresso alla frazione di Camposonaldo rimesso a nuovo e riqualificato.