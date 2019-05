Arrivano i dossi artificiali e il limite dei 30 km/h in una stretta ma trafficata strada di Forlì

Dossi artificiali per rallentare i veicoli e limite dei 30 km/h in una trafficata via di Carpinello: via Bianco da Durazzo. "I cittadini segnalavano con insistenza da parecchio tempo - anni - la situazione di Via Bianco da Durazzo: strada trafficatissima, utilizzata spesso come raccordo per altre zone della città o come scorciatoia al ritorno dal mare - si legge in una nota del Quartiere Carpinello - Strada molto trafficata anche da pedoni sul ciglio della carreggiata, vista la mancanza di marciapiedi o pista pedonale/ciclabile. Il Comitato di Quartiere ha sempre trasmesso le segnalazioni e le richieste di accorgimenti per aumentarne la sicurezza".



Il Comitato ha ricevuto la risposta da parte dell'Amministrazione Comunale che "è stata iniziata la necessaria fase di progettazione e studio per l'installazione dei dossi dissuasori e per la limitazione della velocità di transito a 30 km/h".

"Sicuramente c'è ancora tanto da fare (anche un allargamento nell'ultimo tratto al confine col Quartiere di Bagnolo), sicuramente i dossi non ci saranno domani mattina, ma intanto vogliamo rassicurare chi da tanto ci chiedeva: qualcosa si sta muovendo. Con un impegno ufficiale sulla progettazione, speriamo che nonostante il cambio di amministrazione, si possa proseguire a lavorare insieme per il bene comune" si conclude la nota del Quartiere.