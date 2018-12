"Via Cava libera dai camion": 850 firme per la bretella San Varano-Villanova

Presentate all'amministrazione comunale dal "Comitato per la via Cava libera dai messi pesanti" le firme di 850 raccolte alla Cava che chiedono la bretella di collegamento tra San Varano e Villanova. Secondo il comitato, "queste sono richieste sacrosante per la salute dei bambini e di tutti gli abitanti della zona ovest, che hanno pari dignità e pari diritti di tutti gli altri forlivese". "La bretella, infatti, metterebbe in sicurezza dal punto di vista ambientale e stradale in diversi quartieri della zona ovest ed eviterebbe il transito dei mezzi pesanti nelle arterie interne", viene evidenziato.

