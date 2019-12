Via Giorgio Regnoli, le vetrine si riempiono. E per il Natale vuole farsi ancora più bella

Via Giorgio Regnoli si prepara ad abbellirsi per le festività natalizie. La via dell'arte artigiana e del buon vivere, come è stata ribattezzata, vuole sorprendere i forlivesi. E così l'associazione invita tutti i residenti "ad addobbare finestre e balconi per rendere la Via Regnoli ancora più bella. E al primo classificato andrà pure un bel premio". Basta poco: luci, piante, decori, ghirlande e tutto ciò che ispira la fantasia dei commercianti e dei residenti, avvolti dall'atmosfera del Natale.

Ma arriva anche un'altra bella notizia: "Abbiamo visto che dall'inizio dell'arteria, da Largo de Calboli fino all'incrocio con Via Cignani, tutti i negozi del marciapiede di destra sono stati occupati, affittati o acquistati. Mentre dall'altro lato solo un esercizio rimane ancora da affittare. Se pensiamo al deserto che era, qualche anno fa, siamo molto orgogliosi di tutto il lavoro che è stato realizzato".