Cattivi odori in via Golfarelli: Vigili del Fuoco e Arpae setacciano la rete fognaria

Un misterioso odore sta tenendo impegnati da giovedì sera i Vigili del Fuoco di Forlì. Il personale del 115 è intervenuto in seguito ad una segnalazione riguardante una fuga di gas nella zona di via Golfarelli. La fonte non è stata tuttavia individuate, ma la puzza è rimasta. Venerdì è stato mobilitato anche il personale specializzato di Arpae, con campionamenti nelle fogne. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli esperti riguarda un presunto sversamento di idrocarburi. Sono stati aperti tutti i tombini, con apposite segnalazione della Polizia Municipale. La strada non è stata chiusa al traffico, ma nelle prossime ore sono previsti altri controlli e monitoraggi.