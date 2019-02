"Via i crocifissi dagli uffici", bufera sulla richiesta del sindacalista. Il Sap: "Valuteremo provvedimenti"

"E' stata un'iniziativa personale, non condivisa. Valuteremo se sarà opportuno prendere dei provvedimenti". Stefano Paoloni, segretario del Sap, spiega all'Adnkronos la posizione del sindacato autonomo di polizia sulla vicenda che ha visto protagonista un delegato della Stradale di Forlì che ha chiesto di rimuovere il crocifisso dalla sede locale per rispetto delle altre confessioni religiose.

"Immediatamente ho scritto una nota al dirigente di quell'ufficio manifestando l'intenzione di regalare un crocifisso al reparto in occasione della prossima Pasqua - dice Paoloni - C'è libertà di professione e il nostro Paese tra i principi costituzionali fa riferimento alla religione cattolica. Comunque è un'iniziativa che non ha significato e non è pertinente con l'azione sindacale", ribadisce.