"Via le bottigliette", l'impegno plastic free nelle scuole: ecco erogatori d'acqua e borracce

Nasce il progetto, con un budget di duecentomila euro, “Verde Aqua – Docendo Discimus” realizzata da Unica Reti, società dei beni comuni idrico e gas, che raccoglie trenta comuni della provincia di Forlì – Cesena.

Proprio in questa città l'amministratore unico Stefano Bellavista ha presentato l'iniziativa che, nel breve giro di poco tempo, potrebbe interessare cinquanta tra scuole elementari e medie inferiori oltre alle biblioteche pubbliche per complessivi venticinquemila/trentamila studenti che potranno usufruire nei loro istituti di erogatori d'acqua e di altrettante borracce in metallo per approvvigionarsi di acqua pubblica evitando di utilizzare bottigliette di plastica. A presenziare l'iniziativa erano presenti Gian Luca Zattini e Enzo Lattuca, sindaci di Forlì e Cesena, con la presenza degli assessori interessati Paola Casara e Giuseppe Petetta di Forlì e la cesenate Francesca Lucchi.

“Tutto nasce dal nostro intento di far qualcosa perchè diminuisca il consumo di prodotti in plastica monouso – ha esordito Stefano Bellavista – ed è proprio partendo dall'acqua che vogliamo renderci partecipi di un grande progetto di rinnovamento delle abitudini. Chi lo vorrà facendoci domanda, fino ad ora abbiamo avuto molte adesioni e altre ne aspettiamo a breve, delle oltre cinquanta scuole elementari e medie inferiori della provincia noi provvederemo a collocare negli istituti degli erogatori d'acqua potabile micro filtrata e se richiesti siamo disponibili anche per gli istituti superiori. Ad ogni studente della scuola verrà consegnata una borraccia in metallo, con il nome del comune, con la quale potrà prendere l'acqua dagli erogatori. Crediamo che questo progetto, che speriamo di concludere entro quest'anno scolastico iniziando in questo mese da Gambettola, possa educare al consumo ragionato fin da piccoli utilizzando l'acqua pubblica di grande qualità del nostro territorio oltre a contenitori riciclabili non di plastica”.

“Il fatto di presentare il progetto a Cesena – ha continuato l'amministratore unico – sta ad indicare che noi abbiamo questa città e Forlì come punto di riferimento per tutti i comuni. La prossima conferenza stampa per indicare l'andamento o la conclusione dei lavori si terrà presso il municipio retto dal sindaco Gian Luca Zattini”. “Credo che questa iniziativa – ha continuato il sindaco di Forlì – sia uno dei tanti tasselli per aumentare la coscienza ambientale a cominciare fin da piccoli, ma coinvolgendo anche le famiglie. Progetti analoghi sono stati portati avanti anche in altre parti d'Italia ma, spesso, per la mancanza di supporto tecnico sono naufragati. Questo non avverrà qui da noi perche' verranno fatte costanti manutenzioni”. “Portare avanti e avvalorare queste iniziative – ha affermato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca – significa lavorare per migliore l'ambiente. Penso che si realizzerà un consistente calo di prodotti di plastica monouso e vedo con piacere l'allargarsi del progetto, in un futuro, anche agli uffici pubblici”.