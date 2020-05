Via libera agli spostamenti tra Santa Sofia e Pratovecchio-Stia

Daniele Valbonesi e Nicolò Caleri, rispettivamente sindaco del comune di Santa Sofia e di Pratovecchio-Stia (Arezzo), hanno stabilito di concedere la possibilità di effetuare spostamenti da parte dei cittadini residenti nei rispettivi comuni all’interno del territorio degli stessi, seppur appartenenti in regioni diverse, a norma delle ordinanze regionali del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17.05.2020 e del Presidente della Regione Toscana numero 57 del 17 magio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell’attesa che Province e Regioni adottino provvedimenti simili, estendendo tale possibilità a territori più ampi, i due sindaci hanno ritenuto opportuno permettere spostamenti tra i comuni confinanti, alla luce del fatto che "tra i cittadini dei nostri Comuni situati tra la Provincia di Forlì-Cesena nella Regione Emilia Romagna, e la Provincia di Arezzo nella Regione Toscana, sussistono stretti rapporti di parentela e vicinanza, che riteniamo fondanti per spostamenti tra i due territori, anche alla luce delle recenti misure adottate dal Governo e dalle regioni per la cosiddetta Fase 2".



Peraltro, il riconoscimento degli spostamenti tra i due Comuni ha il pregio di superare il problema degli “sconfinamenti” involontari, ma anche necessari, nell’ambito della fruizione dei territori boschivi e naturali all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in cui si compenetrano, finendo per “confondersi” fisiologicamente in una rete di sentieri e piste forestali, con il rischio per i nostri cittadini di trovarsi in buona fede “oltre confine”.