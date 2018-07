Sicurezza stradale, richiesta del quartiere accolta: in via Ossi ci sarà dissuasore di velocità

Misura di sicurezza stradale per via Ossi. E' stata ufficializzata con un'ordinanza firmata martedì l'installazione di un dosso artificiale di rallentamento. Il dispostivo, che avrà la funzione di diminuire la velocità di transito, sarà posizionato in corrispondenza della scuola materna statale “Mentore Aloidi”, in seguito alla richiesta del Comitato di Quartiere. Il dosso artificiale avrà una larghezza di circa 120 centimetri ed un'altrezza di circa 7. Il limite massimo di velocità sarà di 30 Km/h per un tratto di circa 50 metri prima e dopo il dosso.