Dopo la "slavina" di fango riapre via Del Partigiano: in mattinata disagi in via Firenze

In pochi minuti si è riversata una quantità di acqua tale da trasformare la terra in melma e fango. Una colata marrone, che si è staccata dalla collina, che, come una slavina, ha invaso un tratto di strada. E' via Del Partigiano, all'altezza di Ladino, una delle aree maggiormente dal violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio di lunedì nel comprensorio forlivese. L'arteria è stata chiusa. Anche martedì mattina gli effetti del temporale hanno avuto forti ripercussioni sulla circolazione stradale. Il serpentone di auto e camion è stato deviato per via Firenze, con forti rallentamenti.

A presidiare l'arteria la Polizia Municipale e la Polizia Provinciale. Martedì mattina i tecnici della Provincia si sono portati sul tratto interessato dallo smottamento per capirne le cause e valutare gli interventi per ripristinare al più presto la circolazione. Tra le operazioni quelle di pulizia della carreggiata, con l'intervento anche di escavatori. Nel pomeriggio, poco prima delle 17, lo "stradone" è stato riaperto al traffico. Lunedì sera era statogià pulito con un autospurgo il ponticello di via Ladino.

La precipitazione è stata particolarmente consistente amcje nel meldolese. La Bidentina, tra San Colombano e Gualdo, (all'altezza del chilometro 73) si è trasformata in pochi minuti in un fiume di acqua e fango, con rallentamenti nelle ore successive. Il temporale ha colpito forte anche a Fiumana di Predappio, dove sono caduti oltre 24 millimetri di pioggia. Allagamenti si sono verificati in diversi tratta della Strada Provinciale 3 tra Fiumana e San Zeno e tra San Zeno e Premilcuore. Disagi temporanei anche tra Rocca San Casciano e Portico lungo la Statale 67 Tosco Romagnola. Fortuntamente non vi sono stati incidenti.