Via Piave, completata la raccolta della plastica. Alea spiega il perchè del ritardo

E' stato completato martedì mattina la raccolta porta a porta della plastica in via Piave, a Forlì, strada della zona centrale tra viale Italia e via Pelacano, alle orte del centro storico. Il ritiro era previsto per lunedì, col risultato di un centinaio di utenze che non avevano visto il regolare svuotamento dei bidoni straripanti, rimasti sui marciapiedi. Chiarisce Alea Ambiente: "A causa della quantità anomala (complice anche il periodo delle Festività) di rifiuto esposta dai residenti nella giornata di lunedì, gli operatori Alea Ambiente hanno ultimato lo svuotamento dei contenitori nella mattinata di martedì".