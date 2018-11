Via Ravegnana chiusa, chiesti bus straordinari: "Servizio inservibile per gli studenti"

La chiusura di via Ravegnana a causa del drammatico crollo della chiusa San Bartolo, con la morte di un tecnico, sta causando anche consistenti problemi alle migliaia di pendolari forlivesi e ravennati che si spostano tra le due città. Particolari disagi anche per chi si avvale del trasporto pubblico, con pesanti disagi che, però, a detta di alcuni pendolari potrebbero essere allevati con l'istituzione di alcune corse straordinarie che sono state chieste a Start Romagna.

Spiega un studente: "Non è necessario specificare i disagi che questa chiusura sta portando, soprattutto al trasporto pubblico. In questi giorni, infatti, la linea 156 che collega Ravenna a Forlì sta subendo dei ritardi pazzeschi; non tanto al pomeriggio, al rientro da scuola, ma soprattutto la mattina. La linea infatti nell'orario delle 7.23 da Durazzanino, passa con ritardi superiori a 50 minuti, causando non pochi disagi agli studenti che tutti i giorni la devono prendere per recarsi a scuola, e che devono arrivare puntuali alle 8. Da studente ho chiesto a Start Romagna come hanno intenzione di risolvere il problema, la loro risposta è stata che l'autobus fa un percorso alternativo, ovviamente più lungo, e che quindi è normale che l'autobus arrivi con dei ritardi. Dopo la mia proposta di far partire prima l'autobus da Ravenna o di introdurne uno che faccia in modo di portare, sia gli scolari, che i pendolari in tempo a Forlì; mi è stato risposto che "i piani alti" lo sanno ma non vogliono intervenire, perchè secondo loro "va bene così". In questi giorni, mi sto facendo portare a scuola in macchina, quindi oltre ad avere buttato nel bidone i soldi dell'abbonamento, devo anche pagare la benzina. Mi auguro che Start Romagna risolva il problema in prima possibile, visto che i lavori andranno avanti fino all'anno prossimo e che rispondano ai miei reclami invece di buttarli nel cestino e facendo finta di niente".