Via Regnoli si riempie di addobbi: ecco i vincitori del concorso natalizio

Un'iniziativa per rendere ancora più bella la via. L'associazione Regnoli 41 ha organizzato un concorso dedicato all'allestimento natalizio effettuato dai residenti. "Ognuno di loro ha dato il proprio contributo, ci hanno messo una passione e una grinta incredibile - spiegano dall'associazione -. Sono stati tutti bravissimi, ci hanno commosso e noi siamo ancora più fieri di fare parte di questa bellissima via". Sono venti i partecipanti del contest e ai vincitori sono andati premi offerti dai commercianti, ristoratori, artigiani e artisti della via. E a tutti quelli che hanno partecipato un pensiero da parte di Regnoli 41. Il primo premio è andato ad Alexandra Alexandru. Secondo posto per Stefania Ghetti, mentre al terzo posto, a pari merito, Andrea Lucchi e Elvira Rossi. Sono venti i partecipanti del contest.

Foto dalla pagina Facebook di via Giorgio Regnoli