Via Roma e via Saffi: ritorna la viabilità invernale nel centro di Bertinoro

A partire da lunedì prossimo e fino al primo aprile verrà ripristinata la viabilità invernale a Bertinoro, che prevede il doppio senso di circolazione in via Roma e via Saffi, come disposto con nell'ordinanza numero 151 del 28 novembre 2016. Il provvedimento, si legge nel dispositivo, si è reso necessario "al fine di limitare il più possibile il transito in Via Cantalupo data la forte pendenza in discesa che, in caso di neve e/o ghiaccio, potrebbe provocare pericolo per l’incolumità degli utilizzatori della strada medesima".

