Via vai sospetto davanti casa: pensionato si dà allo spaccio e viene arrestato

E' finito in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal sostituto procuratore Lucia Spirto, hanno arrestato un incensurato pensionato di 68 anni dopo averlo trovato con 250 grammi di marijuana suddivisi in due buste termosaldate. Gli investigatori, venuti a conoscenza che l'uomo potesse esercitare l’illecita attività di spaccio, ha proceduto sin dalle prime ore della mattina a servizi di osservazione con ripetuti passaggi davanti alla sua abitazione, notandolo entrare ed uscire frequentemente con fare sospetto. Il successivo controllo ha permesso di sequestrare la "maria".