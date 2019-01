"Vias Animae - Le strade ritrovate", al via i lavori a Santa Sofia: nuova area camper e riqualificazione del Parco della Resistenza

Giovedì sono stati "consegnati" i lavori del progetto "Vias Animae - Le strade ritrovate". Si tratta, spiega il sindaco Daniele Valbonesi, "di un intervento tanto atteso per il comune di Santa Sofia e per tutto il territorio. E' prevista una nuova area camper attrezzata a San Martino di Corniolo (173417,12 euro), la riqualificazione dell'ingresso alla frazione di Camposonaldo e del borgo dei Calci (125003,27 euro), le opere di riqualificazione del parco della Resistenza (172631,33 euro) e la riqualificazione dell'area servizio Camper ubicata nel Piazzale Karl Marx di Santa Sofia (30500 euro)".

"Dopo il progetto, la ricerca dei finanziamenti e la procedura di gara, iniziano i lavori di un progetto di grande importanza per il nostro comune - comunica il primo cittadino -. Consentirà di avere un patrimonio più curato e attraente e servizi migliori per chi vorrà visitare i nostri territori". L'appalto, finanziato da fondi europei, Regione Emilia Romagna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Parco Nazionale e Comune di Santa Sofia, vedrà la direzione lavori di un RTI di tecnici (studio Locatelli, Arch. Lazzari e Arch. Bandini) e l'esecuzione affidata alle ditte "Zambelli" e "Ppg di Mengozzi Marzio & C".