"Torneremo a danzare": ecco l'inno dei medici e infermieri dell'ospedale di Forlì

Un inno e un video musicale per beneficenza, composti e prodotti da alcuni operatori sanitari dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, uniti dalla passione per la musica e dal lavoro quotidiano nei reparti. L’idea nasce e si concretizza dalla collaborazione di Aldo Troiano, coordinatore infermieristico e autore del brano musicale, e Fabio Tarantino, cardiologo interventista e musicista per passione, che ha contribuito all’incisione del brano.

"Stiamo uscendo faticosamente dalla emergenza sanitaria e cominciamo ad intravedere la luce in fondo al tunnel, e questo grazie anche al grande impegno e sacrificio di tutti i sanitari che hanno operato in condizioni difficili - dicono gli autori del video -. Volevamo dare un segno tangibile di gratitudine ma anche di speranza. Torneremo presto a provare le grandi emozioni che musica e danza sanno farci vivere e sentirci allo stesso tempo vicini e solidali".

"Non abbiamo realizzato il video per autocelebrarci o per puro divertimento - spiegano -.Vogliamo aiutare tutte le persone e le famiglie che si troveranno in difficoltà economica a causa della emergenza Covid-19 attraverso una raccolta fondi in favore della Associazione di Volontariato Salute e Solidarietà Forlì Odv che porta la sua solidarietà a tutti coloro che necessitano di assistenza medica e di sussistenza".

"Hanno partecipato alla realizzazione del video - concludono - molti operatori sanitari dell’ospedale Morgagni-Pierantoni che ringraziamo di cuore. Un particolare ringraziamento va poi alla Direzione Sanitaria e Infermieristica del nosocomio forlivese e, per la collaborazione, a Aldo Troiano (testo e voce), David Royan (musica ed arrangiamenti), Fabio Tarantino (lead guitar), registrazione Audio MoltorumoreXnulla, riprese e montaggio video Michele Valtancoli, contributo audio Federico "Utah" Tarantino e per la partecipazione straordinaria, Lala Bhlite e Aris Tsopanellis di "Casa Ciops" (scena di ballo)".

Il video è consultabile al link "https://youtu.be/lvKW-PU2l7U", mentre è possibile donare inviando un bonifico a "Salute e Solidarietà Odvc/o Banca BCC ravennate forlivese e imolese - IBAN IT25I0854213207069000285513".