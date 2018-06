Videosorveglianza, tre anelli per combattere l'illegalità: entro il 2019 ci saranno 300 telecamere

Il sindaco di Forlì, Davide Drei, ha sottoscritto giovedì mattina in Prefettura, alla presenza del prefetto Fulvio Rocco De Marini, il "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana". Con la firma, "si conferma l'impegno reciproco delle Istituzioni su un tema prioritario per la comunità quale è quello della sicurezza - affermano Drei e l’assessore ai Progetti per la Sicurezza Marco Ravaioli -. Attraverso questa rinnovata collaborazione, saranno attivate le azioni necessarie per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e di degrado presenti sul territorio, a tutela e garanzia dei cittadini". Il Patto prevede, come obiettivo prioritario, l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nel centro storico di Forlì e nell'anello esterno e zone periferiche maggiormente colpite da fenomeni di illegalità e furti.

In queste aree si è avviata la realizzazione di un progetto che prevede di implementare in ogni quartiere della città una postazione di videosorveglianza evoluta, realizzando tre anelli concentrici: anello tangenziale e circonvallazione, anello circonvallazione esterna e varchi del centro storico, per un totale di circa 300 telecamere che verranno installate entro il 2019. Contestualmente, viene istituita in Prefettura una cabina di regia, composta dai rappresentanti delle forze dell'ordine e della Polizia Municipale, con il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto sottoscritto. "Con questo strumento, si aggiunge dunque un ulteriore tassello alle azioni approvate e finanziate dall'amministrazione, d'intesa con le Istituzioni e le Forze dell'ordine presenti sul territorio, volte a rafforzare e ad accrescere la sicurezza e la percezione della sicurezza dei cittadini forlivesi", concludono Drei e Ravaioli.