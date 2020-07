Viene da Malta, ufficializzata la prima compagnia aerea con un aereo con base al "Ridolfi"

La compagnia maltese Air Horizont, filiale della spagnola Corporacion Aragonesa Aeronautica, terrà un aeromobile Boeing 737-400 da 168 posti con base a Forlì. A seconda della lontananza delle destinazioni e della frequenza dei voli schedulati, la base di un aeromobile comporta la possibilità di coprire anche 3-4 destinazioni, o anche di più. Anche se realisticamente, prima di metà settembre, l'aereo giunto a Forlì non prenderà il volo, a causa sia del crollo del traffico aereo a causa del Coronavirus, sia perché è necessario l'effettivo insediamento dei Vigili del Fuoco e del relativo presidio di sicurezza.

Air Horizont ha sedi a Malta e a Saragozza, in Spagna. Il suo core business è il noleggio di aerei di grandi dimensioni in sostegno alle compagnie aeree che ne facciano richiesta, in particolare quelle dei voli charter. La compagnia ha 4 aerei, tutti Boeing 737-400, di cui uno dal 1 luglio è di base a Milano Malpensa, in caso di necessità per il traffico turistico. Un altro aeromobile, invece, secondo la pagina Wikipedia della compagnia ispano-maltese, è di base a Forlì, il cui aeroporto viene indicato come hub della compagnia. In Italia Air Horizont ha volato per Albastar a Bergamo, per Albawings ad Ancona, e soprattutto per Blue Panorama, modificando la propria livrea con le insegne della compagnia noleggiante. Tra i vari servizi anche dei charter per le squadre di calcio.

“La presenza di questo aeromobile a Forlì permette ampie coperture, da Sharm el Sheik alla Canarie, fino alla Scandinavia”, spiega Sandro Gasparrini, amministratore delegato di FA Srl. Il mezzo attualmente è 'parcheggiato' sulla pista del Ridolfi, la società di gestione ha trovato un accordo con quella che è a tutti gli effetti la prima compagnia aerea che ha scelto Forlì. “Le destinazioni le vedremo – si limita a dire Gasparrini -, quelle che valutiamo sono quelle già sentite come mercato di riferimento di Forlì, quelle che già venivano praticate in precedenza”. Continua l'amministratore delegato: “Questa compagnia è interessata sia al noleggio per specifiche esigenze, mercato nel quale opera quasi esclusivamente, ma anche a coprire tratte di linee commerciali”. Trattative sono in corso per portare a Forlì altre compagnie aeree.