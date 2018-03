Viene sorpreso mentre ruba dei pezzi di legno: operaio finisce nei guai

Operaio finisce nei guai per alcuni pezzi di legno. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante, che hanno proceduto alle indagini del caso, l'uomo, addetto a lavori stradali, si era introdotto in un cantiere in costruzione per prelevare del legname che gli serviva per le opere che stava eseguendo. L'individuo è stato sorpreso dal proprietario che lo ha affrontato, intimandogli di restituire quanto aveva appena preso. L'uomo, pur gettando a terra quelle cose di poco valore, ha spintonato a terra il proprietario al fine di dileguarsi, rendendosi così di fatto responsabile del reato di rapina impropria. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Questura di Corso Garibaldi, che hanno denunciato alla Procura il soggetto.