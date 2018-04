Viene trovato con uno spinello e dà false generalità: 25enne nei guai

Alla vista della Volante della Polizia ha cercato di defilarsi. Ma la mossa non è servita per evitare il controllo. Nel mirino degli agenti della Questura di Corso Garibaldi è finito un 25enne nigeriano. L'extracomunitario è stato controllato lunedì sera in via Manzoni. Nel corso della perquisizione è stato trovato con un spinello. Al momento dell'identificazione non aveva con se i documenti, fornendo una data di nascita diversa da quella reale, così come è emerso dopo le procedure di identificazione attivate in Questura. Per questo motivo, oltre alla segnalazione per possesso di stupefacenti per uso personale, è stato denunciato a piede libero per false dichiarazioni sulla sua identità personale.