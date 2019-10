Vigili del fuoco per l'aeroporto, Italia Viva: "Grazie a Di Maio che ha lavorato nel silenzio"

"Bene che ora tutti corrano ad intestarsi il merito per la possibile soluzione riguardo al futuro dell'aeroporto di Forlì. Il passato ci dice che chi oggi incassa il ringraziamento del sindaco Zattini, era stato protagonista di una fase di stallo in cui si era arrivati addirittura ad accusare i privati che stanno investendo sul Ridolfi", è quanto sostiene il consigliere Massimo Marchi, che rappresenta in Consiglio comunale Italia Viva.

Ed ancora: "Se oggi siamo arrivati al punto di avere un impegno formalizzato politicamente dal Governo e dalla Presidenza del Consiglio per trasferire gli uomini necessari ad assicurare il servizio antincendio in aeroporto, è solo grazie a chi ha lavorato in silenzio, senza annunci, con dedizione e concretezza. Grazie al nostro parlamentare Marco Di Maio, dunque, agli imprenditori che non si sono fatti scoraggiare, e ai tanti cittadini che in questi mesi e anni hanno continuato a tenere alta l'attenzione".