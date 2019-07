Si arrampica su un albero, ma ha paura di scendere: soccorso un gattino

Si era arrampicato su un albero, ma non ha trovato la via più facile per il ritorno. E così si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Protagonista dell'avventura un piccolo micino. Il fatto è avvenuto in via Campo Giugno, a Rocca San Casciano. Era sull'arbusto da diversi giorni, impaurito ad un'altezza di circa sei metri. Martedì mattina il personale del 115 del locale distaccamento ha provveduto al recupero del piccolo felino senza la necessità di operare con l'autoscala.