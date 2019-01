Per il bar del Villa Romiti c'è un'offerta: arriva il semaforo verde del Comune

All'amministrazione comunale di Forlì è giunta un'unica offerta. Quella della ditta "Il Chiosco dei Giardini Bali". E dopo le verifiche del Servizio Scuola e Sport è arrivato il via libera definitivo. E' stata assegnata la gestione del bar all’interno del Palazzetto di Villa Romiti di via Sapinia. Il locale ha una superficie di 32,95 metri quadrati più un ripostiglio di 28,45 metri quadrati. La durata della concessione d’uso sarà di anni tre, rinnovabile per ulteriori tre anni.