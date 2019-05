Villafranca, emergenza conclusa. Protezione Civile impegnata in 4 giorni con oltre 400 volontari

L'emergenza è ormai alle spalle, ma i volontari della Protezione Civile sono ancora presenti a Villafranca a supporto del Centro Operativo Comunale a disposizione per eventuali esigenze. "Al di là di alcune cose migliorabili, la gestione degli interventi, dal nostro punto di vista, è stata positiva e la sinergia fra i diversi soggetti impegnati ha dato un risultato apprezzabile", spiega a nome del Coordinamento, il vice presidente Michele Renato Fanara.

In 4 giorni sono stati impegnati 456 volontari di protezione civile, dei quali 160 provenienti da fuori provincia - spiega Fanara -. Sono intervenuti volontari da Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e dalla colonna mobile degli Alpini muniti delle attrezzature necessarie per operare. A questi volontari e ai loro presidenti va il ringraziamento nostro e dei funzionari locali dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per il sostegno dato senza il quale avremmo avuto serie difficoltà a fronteggiare l’ emergenza".

"Ovviamente un sentito ringraziamento lo rivolgiamo agli oltre 290 volontari del nostro Coordinamento - conclude Fanara -. Questo grande sforzo è stato reso possibile per la regia operata dall’ Agenzia Regionale di Protezione Civile che si è mossa con competenza e tempestività assicurando fin dalle prime ore la presenza dei loro funzionari sul luogo degli eventi. Ci sentiamo anche di sottolineare il comportamento della comunità di Villafranca che ha dimostrato comprensione, tenacia e collaborazione; ciò che serve per renderci sempre più resilienti".