A Villafranca un lento ritorno alla normalità: sfollati rientrati, 36 volontari in azione

Migliora la situazione meteo e si va verso il ritorno alla normalità. A Villafranca anche giovedì erano in azione 36 volontari. Tutti gli sfollati sono rientrati nelle loro abitazioni. Per quanto riguarda il meteo, in base alle previsioni fornite da Arpae, l’Agenzia regionale di Protezione civile ha deciso di non emettere nessuna allerta per venerdì. Sia per la criticità idraulica che per quella idrogeologica, la situazione è tornata “sotto soglia” anche nei territori più duramente colpiti dalla perturbazione dei giorni scorsi.

Le condizioni meteorologiche appaiono in miglioramento, anche se si tratta di una pausa temporanea: una nuova perturbazione interesserà venerdì pomeriggio le province occidentali della regione. Sabato il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse in esaurimento nelle ore serali. Nei giorni a seguire la presenza di un vasto minimo depressionario, presente sull'Europa centrale, manterrà condizioni di instabilità sul nostro territorio regionale con precipitazioni sparse. Le temperature sono attese in lenta risalita con valori massimi comunque ancora inferiori alla media climatologica del periodo.