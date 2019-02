"Vince" Vallicelli a Salotto Blu: "La musica è emozione, sudore, spettacolo"

Enzo "Vince" Vallicelli è da tutti considerato uno dei migliori batteristi romagnoli del dopoguerra, con alle spalle una carriera iniziata da adolescente nei dancing di casa nostra (Ornella Vallicelli, storica manager della Bussola di Fratta, era sua zia) e proseguita con concerti in tutto il mondo assieme a "band" che hanno rappresentato il meglio del rock italiano.

Conversando a Videoregione con Mario Russomanno, Vallicelli ha ripercorso non solo le proprie esperienze ma anche le atmosfere musicali e creative della nostra terra: "Ho molto rispetto per le scuole di musica; tuttavia coloro che come me hanno frequentato il folk, il beat, il rock e che si ebisiscono dal vivo da sempre, e in Romagna sono tanti, sanno che è il contatto con il pubblico, in una piccola sala o in una piazza gremita non fa differenza a creare quell'atmosfera magica dalla quale nasce la vera musica, tra imperfezioni e improvvisazione". La trasmissione andrà in onda lunedì alle 23.15.