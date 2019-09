La Dea Bendata torna in Corso della Repubblica: colpaccio con soli 3 euro

Ha tentato la sorte prendendo tre euro dal portafoglio e giocando al "10eLotto". E la Dea Bendeta l'ha premiato. La signora fortuna torna a baciare la tabaccheria di corso della Repubblica 164, gestita da Franco Verrastro. Uno scommettitore si è infatti assicurato una vincita da 100mila euro, arrivata grazie a una combinazione di dieci numeri (8, 16, 24, 28, 34, 36, 51, 55, 78 e 81), di cui nove indovinati, giocata in modalità "oro" e "doppio oro". Quella di Verrastro è una ricevitoria particolarmente fortunata. Lo scorso dicembre vennero vinti 100mila euro al Superenalotto col concorso "Natale 100x100".

Il 10e Lotto

Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore con il quale si possono giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. E’ possibile giocare da un minimo di un euro ad un massimo di 200 euro, con incrementi di 50 centesimi, per ciascuna delle tre modalità d’estrazione. Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente 10eLotto verranno estratti due numeri oro. Aggiungendo l’opzione "numero oro" alla giocata, se il "numero oro" estratto è tra i numeri giocati, si accede a premi più ricchi del 10eLotto base. Aggiungendo l’opzione "doppio oro", se tra i numeri giocati sono presenti entrambi i "numero oro" estratti, si accede a premi ancora più ricchi del 10eLotto base. Selezionando il "numero oro" il costo della giocata raddoppia. Selezionando il "doppio oro" il costo della giocata triplica.

Si hanno a disposizione tre tipologie di estrazione. Nell'estrazione ogni 5 minuti si confrontano i numeri giocati con i 20 numeri estratti nel corso di apposite estrazioni comuni a tutti i giocatori effettuate ad intervalli di 5 minuti l'una dall'altra, tutti i giorni dalle ore 00.00 fino alle ore 24.00. È possibile ripetere la stessa giocata per più estrazioni consecutive fino ad un massimo di 50 o ripetere la giocata sino a 20 volte (giocate multiple). Con l'estrazione del Lotto, si confrontano i numeri giocati con i 20 numeri delle prime due colonne del Notiziario delle Estrazioni del Lotto iniziando dalla Ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico (la Ruota Nazionale è sempre esclusa). In caso di numeri ripetuti, si considerano anche quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario, È possibile ripetere la stessa giocata per più estrazioni consecutive fino ad un massimo di 10 o ripetere la giocata sino a 20 volte (giocate multiple).