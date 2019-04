"10eLotto", la Dea Bendata fa il tour della Romagna: dopo Cesena e Riccione bella vincita anche a Forlì

Ventimila euro a Cesena, cinquantamila a Riccione ed ora trentamila a Forlì. La "Dea Bendata" in questi giorni fa facendo il tour della Romagna, baciando in particolar modo chi punta qualche euro al gioco "10eLotto". L'ultima bella vincita è stata centrata nella città mercuriale alla tabaccheria di piazza Dante. A garantirsi la bella somma una cliente abitudinale del punto vendita di Dimitri Montevecchi.

Il giocatore può scegliere i numeri che vuole giocare (da 1 a 10 numeri). La sezione "Scegli quanto giocare" consente di decidere l'importo di gioco, da un euro ad un massimo di 200 euro. In quest'area è possibile selezionare più valori. La sezione "numero oro" e "doppio oro", consente di aggiungere alla giocata le due opzioni che permettono di accedere a premi fino a 21 volte più ricchi (Numero Oro) o 40 volte più ricchi (Doppio Oro).

La sezione "Scegli quale estrazione giocare?" permette al giocatore di scegliere una o più tipologie di estrazione. La sezione "numero oro", consente di aggiungere alla giocata l’opzione che permette di vincere premi più ricchi. Nella sezione "Scegli per quante estrazioni giocare" viene data la possibilità di giocare fino a 50 estrazioni consecutive (è possibile selezionare soltanto una casella). Se non si barra nessuna casella la giocata verrà effettuata solo per una estrazione.