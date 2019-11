Giovane punta un euro al "10 e Lotto" e fa il colpo: "Gli tremavano le gambe dall'emozione"

Aprendo gli occhi al risveglio mai avrebbe potuto immaginare che la fortuna l'avrebbe baciato sulla fronte. Nel primo pomeriggio di mercoledì il destino ha fatto trovare davanti ad un giovane la tabaccheria gestita da Federico Siboni, in viale Risorgimento 137. Il ragazzo ha tirato fuori dalle tasche un euro e l'ha investito al "10 e Lotto", aggiudicandosi nel giro di pochi minuti il primo da 10mila euro. Il gioco di Lottomatica prevede estrazioni ogni 5 minuti, per tutta la giornata. Si può tentare la sorte cercando di indovinare anche un solo numero, fino alla sequenza completa di 10.

"Appena ha saputo della vincita ha avuto un cedimento di gambe", racconta Siboni descrivendo l'emozione del vincitore, che non è un abituale cliente. La Dea Bendata ha strizzato l'occhio nella giusta direzione: "Il ragazzo ha confessato che quei soldi gli sarebbero serviti per pagare delle spese sanitarie". Nel punto vendita di viale Risorgimento 137 si tratta della seconda vincita importante in tre anni: "In passato vennero vinti 10mila euro al gratta e vinci", conclude Siboni. Si tratta della terza vincita nel Forlivese in pochi giorni. Prima con la Lotteria Italia a Modigliana e poi a Forlimpopoli con un gratta e vinci, la Dea Bendata ha regalato in totale 20mila euro.