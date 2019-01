La dea bendata fa sosta a Forlì, un fortunato vincitore sfiora il 6 al Superenalotto

Alla Dea Bendata evidentemente piacciono e non poco le specialità romagnole. Dopo aver regalato piogge di premi sotto le festività natalizie, la signora Fortuna è rimasta in zona, come dimostra la maxi vincita anche a Ravenna, dispensando un altro generoso premio. La nuova vincita è stata realizzata alla "Tabaccheria Castelli" di via Cervese, dove uno scommettitore ha giocato una schedina al Superenalotto. Con l'estrazione di martedì ha sfiorato il "6", dovendosi accontentare di ben 22mila euro. Sono otto in Italia i fortunati che hanno centrato il "5". Questa la combinazione vincente di martedì: 88 83 82 79 3 22



Il Jackpot del SuperEnalotto continua a crescere e vola a 95,2 milioni di euro: si tratta del premio in palio più alto in Europa e settimo nella storia del gioco. Il premio di prima categoria, invece, è stato centrato l’ultima volta il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Nel 2019 manca ancora il Jackpot, ma dall’inizio dell’anno solo con i 5 più ricchi i giocatori sono stati premiati con quasi 1 milione di euro: la vincita più alta è stata lo scorso 5 gennaio, con 220mila euro a Giugliano, in provincia di Napoli.