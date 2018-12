Babbo Natale arriva in anticipo: con un doppio terno al Lotto vince un bel gruzzolo

Babbo Natale ha bussato in anticipo alla porta di casa di un fortunato scommettitore che incassato in un sol colpo oltre 17mila euro. L'uomo è un cliente abituale della tabaccheria Aerre di Gianluca e Marino Ricci, in corso Mazzini 25, dove ha giocato due schedine puntando al terno 43, 44 e 45 sulla ruota di Torino. La combinazione è stata centrata nell'estrazione del 15 dicembre scorso: il 43 è stato il primo numero estratto, mentre il 45 e il 44 sono usciti dopo il 65 e il 26. Per il vincitore sarà sicuramente un buon Natale.