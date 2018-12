Gioca al SuperEnalotto e il Natale diventa dolcissimo: sotto l'albero un super regalo

La Dea Bendata ha trovato casa nel Forlivese. Il concorso "Natale 100x100", abbinato all’estrazione di sabato scorso del Superenalotto, ha regalato sotto l'albero di Natale un'altra maxi vincita. Nella slitta Babbo Natale ha portato 100mila euro al fortunato sorteggiato che nei giorni scorsi ha giocato una schedina Sisal al Bar Snoopy di Forlimpopoli gestito da Maria Rosa Capacci e dal marito Fabio Sansovini. La schedina faceva parte del sistema "Buon Natale" basato su 63 quote.

Nell’estrazione di sabato sono stati messi in palio 100 premi garantiti dal valore di 100mila euro cadauno. Tra tutte le combinazioni giocate in vista proprio del concorso del 22 dicembre (sia Superenalotto che SuperStar), ne sono state estratte 100, utilizzando il sistema di codici univoci associati ad ogni singola giocata. I 100 giocatori fortunati estratti dal sistema hanno ricevuto il premio speciale di “100x100 Natale”, vincendo una sorta di “bonus” di 100mila euro. Una vincita da 100mila euro è stata centrata anche alla tabaccheria di Franco Verrastro e Carmen Tassinari in Corso della Repubblica.

Ora i fortunati potranno riscuotere la vincita entro 90 giorni successivi alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale con la ricevuta di gioco o con una stampa del Dettaglio della Giocata vincente se hai giocato online o da app, un documento di identità valido e il tuo codice fiscale negli Uffici Premi di Sisal, aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13: Milano, Via A. Tocqueville 13; e Roma Viale Sacco e Vanzetti, 89

SupernEnalotto, codici vincenti estrazione speciale: i vincitori dei 100 premi istanta La vincita in centro segue quella del 15 dicembre centrata tabaccheria Aerre di Gianluca e Marino Ricci, in corso Mazzini 25, dove uno scommettitore ha puntato due terni secchi sulla ruota di Torino, incassato in un sol colpo oltre 17mila euro. A Forlimpopoli è stato invece centrata una quaterna da 11mila euro.