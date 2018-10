Una domenica nel segno del Vintage: gran finale con concerti, show e laboratori

Grande musica dal vivo e una mostra-laboratorio tutta da ammirare e “sperimentare” in prima persona dedicata al pizzo e al merletto d’epoca: è quanto la 26esima edizione di "Vintage! la moda che vive due volte" riserva per la sua giornata conclusiva, quella di domenica. La manifestazione, in corso nei padiglioni fieristici di via Punta di Ferro a Forlì con apertura al pubblico dalle 10 e chiusura alle 20, prevede, come per le altre giornate, un vivace mercato di capi d’abbigliamento e accessori, affascinanti e particolari, appartenenti a stili che vanno dagli anni ‘20 ai primi anni ’90, ma anche una vasta offerta capace di incuriosire e affascinare nelle sezioni del modernariato, del piccolo collezionismo e dei dischi e delle locandine cinematografiche da collezione.

I visitatori della mostra-mercato lo sanno: vintage non è semplicemente “usato”. Abbigliamento e accessori parlano di noi stessi, e la scelta di indossare capi unici è prima di tutto un’affermazione di identità, che si accompagna alla creatività nel delineare una moda propria, fuori dagli schemi, che guarda al passato ma anche al presente, dal momento che il capo vintage trova poi nuova linfa da inediti abbinamenti e sorprendenti reinterpretazioni personali.

Per chiudere in grande stile la “tre giorni” forlivese, Romagna Fiere ospiterà il concerto dal vivo del gruppo forlivese The Same Old Shoes. Quello che inizierà alle 17.15 sarà uno show nel quale musica country, rockabilly, blues e rock’n’roll si fonderanno per colpire dritto al cuore dei partecipanti con la genuina cultura statunitense degli anni ’50. In mattinata, dalle 10.30, ci saranno altri due momenti live di Sam Paglia con il suo inseparabile organo Hammond e sia alle 17 che alle 19 tornerà la sensualità del Burlesque con Giuditta Sin. A "Vintage! la moda che vive due volte" torna attuale in tutta la sua bellezza ed eleganza il Merletto d’epoca. Per chi vuole trasformarsi, almeno per un giorno, in una diva del cinema americano o in una pin-up, la manifestazione offre poi ai visitatori, dalle 10 alle 12 e poi ancora dalle 15 alle 18, un servizio esclusivo.

Questo il programma completo dei Dj Set e degli spettacoli musicali dal vivo:

DOMENICA 28 OTTOBRE

10.30-11.15: Sam Paglia Live Show

12.00-12.45: Sam Paglia Live Show

14.30-17.00: Dj Axel Woodpecker + Work shop di balli Fifties Jive

17.00-17.15: Burlesque Show Giuditta Sin

17.15-19.00: The Same Old Shoes Live Show

19.00- 19.15: Burlesque Show Giuditta Sin

19.15-20.00: Dj Axel Woodpecker

INFO, ORARI E PREZZI

www.fieravintage.it

Orari al pubblico: venerdì 26 dalle 14.00 alle 20.00 - sabato 27 e domenica 28 dalle 10.00 alle 20.00. Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca venerdì mattina: dalle 10.00 alle 14.00

Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it € 6,00 – Intero € 8,00 – Gratis fino a 12 anni.