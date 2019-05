Viola gli ordini del tribunale: esce di casa e si dedica ad una notte alcolica

Ventenne dell'est Europa sorpreso ubriaco mentre avrebbe dovuto trovarsi all’interno della sua abitazione in ragione di provvedimento di messa alla prova emesso dalla magistratura di sorveglianza del tribunale per i minorenni di Bologna. A sorprenderlo sono stati nella nottata tra sabato e domenica gli agenti della Volante della Questura di Forlì. Il giovane non solo dovrà rispondere della violazione amministrativa connessa al fatto di essere stato colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza, ma anche della violazione delle prescrizioni impoeste dalla magistratura, alla quale è stato tempestivamente inoltrata segnalazione.

Due stranieri sono stati invece denunciati per violazione della disciplina sull’immigrazione poiché rintracciati domenica in città in mancanza del regolare permesso di soggiorno, pertanto il reato loro contestato è quello di clandestinità sul territorio nazionale.