Viola l'ultima ordinanza regionale: chiuso e multato un negozio di frutta e verdura

Chiuso e multato un negozio di frutta e verdura che non ha rispettato l'ultima ordinanza regionale firmata sabato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Domenica mattina sono ripresi i controlli a tappeto della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, anche con l'impiego dei droni per controllare dell'auto che entra nei parchi per una "corsetta" o picnic. Mascherina sul volto, ha presenziato all'attività anche il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo.

"Mi congratulo con i nostri agenti per il lavoro che stanno svolgendo per i cittadini forlivesi", evidenzia Mezzacapo. Il vicesindaco ha ricordato che, in virtù della nuova normativa emanata sabato dalla Regione, la domenica possono rimanere aperti solo edicole, tabacchi, farmacie, para-farmacie, bar all'interno di ospedali ed aeroporti e distributori di carburanti.

Tutte le altre attività commerciali devono restare chiuse, sia che siano di vicinato che centri commerciali. Chiuso domenica il mercato coperto di Piazza Cavour, mentre da lunedì ripartono le aperture dei generi alimentari e di tutte quelle tipologie previste dall'allegato 1 del DPCM 11 Marzo 2020. E' sempre consentita la vendita a domicilio per i generi di ristorazione (alimentari in genere).