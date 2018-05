La gelosia si trasforma in violenza: lei ferisce l'amante col coltello e gli distrugge l’auto

Accecata dalla gelosia ha ferito il suo amante con un coltello, per poi distruggergli l’auto. E’ quello che è successo nel centro di Forlì, nella notte tra sabato e domenica. I protagonisti dei fatti sono un 49enne italiano ed una dominicana di 39, entrambi residenti nella città mercuriale. Erano circa le 2 quando una volante della Questura è intervenuta a seguito della segnalazione di un cittadino svegliato dalle grida provenienti da un appartamento vicino, causate da una lite molto accesa tra un uomo ed una donna.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato in strada una 39enne dominicana in stato di fortissima agitazione, con i vestiti che presentavano alcune tracce di sangue ed in mano un piccolo coltello, anche questo insanguinato. I poliziotti, temendo il peggio, dopo avere bloccato la straniera e sequestrato il coltellino, sono saliti in casa, trovando un uomo che presenza ferite superficiali alla gamba, alle braccia, alla schiena, ma fortunatamente nessuna ferita grave. E' stata richiesta una ambulanza, che ha trasportato il malcapitato in ospedale, dove è stato poi dimesso con una prognosi di alcuni giorni.

Nel frattempo gli agenti sono riusciti contenere la furia della donna, che ha giustificato l’accaduto accusando il suo compagno di infedeltà. Riportata alla calma, e terminati gli atti relativi all’intervento, i poliziotti l'hanno affidata ai genitori. Ma la sua cieca gelosia non le ha dato tregua. Un’ora dopo la Polizia è intervenuta nuovamente per la chiamata di un residente, che ha segnalato forti rumori provenire dalla strada, come se qualcuno stesse spaccando qualcosa.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l’auto dell’uomo, danneggiata nella carrozzeria e negli interni, tagliati con qualcosa di appuntito; poco distante, vi era la donna, ancora infuriata, che aveva le chiavi del veicolo, lasciate in casa dal compagno nel momento della salita in ambulanza, il tutto mentre il 49enne era ancora in ospedale. La donna sarà denunciata per lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e porto di strumenti atti ad offendere.