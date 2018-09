Violento nubifragio colpisce l'entroterra: le strade si trasformano in fiumi d'acqua e fango

Coorenti umide ed instabili hanno favorito lo sviluppo di un sistema temporalesco che ha colpito a macchia di leopardo sul Forlivese, in particolar modo in collina. La precipitazione è stata particolarmente consistente nel meldolese. La Bidentina, tra San Colombano e Gualdo, si è trasformata in pochi minuti in un fiume di acqua e fango, con forti disagi alla circolazione stradale. Il temporale ha colpito forte anche a Fiumana di Predappio, dove sono caduti oltre 24 millimetri di pioggia.

Allagamenti e fango anche Castrocaro lungo via Del Partigiano, a Ladino, e tra Rocca San Casciano e Portico lungo la Statale 67 Tosco Romagnola. Il fronte temporalesco si è spinto anche in pianura, con i nuvoloni che hanno aperto i rubinetti anche su Forlì. Fortunatamente le precipitazioni non sono state intense come il 7 settembre scorso, quando la città finì sott'acqua. Le temperature hanno subìto una temporanea diminuzione tra i 4 ed i 6°C, con un tasso di umidità superiore all'85% e la spiacevole sensazione di afa. Anche martedì sono possibili altri temporali, con la Protezione Civile che ha diramato un'allerta gialla.