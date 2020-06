Violento nubifragio, Modigliana finisce sott'acqua. Il sindaco: "Diversi danni"

Alcune aree di Modigliana come Venezia. Queste le conseguenze di un violento nubifragio che si è abbattuto nella tarda mattinata di lunedì. In poco tempo si sono riversati ben 65 millimetri di pioggia, con un'intensità massima di circa 360 millimetri per ora, come documentato nella pagina Facebook Meteo-PedemontanaForlivese. I Vigili del fuoco e il personale del Comune sono intervenuti in diverse aree del paese per prestare soccorso al fianco delle persone e delle attività che hanno avuto danni. Il temporale, evidenzia il sindaco Jader Dardi, "ha purtroppo causato danni in diverse aree del paese che evidenziano quanto sia necessario intervenire nella manutenzione del territorio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In questo anno di amministrazione abbiamo dovuto affrontare molte situazioni difficili, ma il temporale di lunedì ha dimostrato la fragilità del territorio e la necessità di mettere in cantiere interventi che per quanto possibile evitino che si possano ripetere le situazioni di lunedì e che già altre volte si sono determinate, sempre dopo violenti temporali", prosegue. "Non sarà semplice e purtroppo le soluzioni non saranno immediate, ne sono consapevole, ma anche il violento temporale di lunedì ha evidenziato che occorre dare priorità ad un programma di interventi che gradualmente risolva le diverse problematiche e ci attiveremo in questo senso".