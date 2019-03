Afferra l'anziana madre disabile per il collo, poi si scaglia contro il padre: l'ultima violenta lite lo porta in carcere

Si è scagliato contro i genitori ultraottantenni al culmine dell’ennesima lite per futili motivi. A metter freno alla violenza sono stati i Carabinieri di Ronco, che hanno provveduto all'arresto di un forlivese di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, per "maltrattamenti in famiglia". I fatti si sono consumati nel tardo pomeriggio di mercoledì: erano circa le 18 quando alla centrale operativa dell'Arma è giunta una richiesta d'intervento da parte di una persona anziana, spiegando che il figlio, ubriaco, aveva messo a soqquadro l'abitazione oltre che aggredire i familiari.

I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno notato la presenza dell’uomo che, in stato di agitazione, continuava a minacciare verbalmente i genitori ultraottantenni. Quest'ultimi, visibilmente scossi e affranti, hanno spiegato di essere stati poco prima aggrediti fisicamente dal figlio, che senza un motivo apparente, si è scagliato dapprima contro l’anziana mamma disabile, costretta su una sedia a rotelle, afferrandola per il collo e poi subito dopo contro il padre intervenuto in soccorso della donna.

Le indagini condotte dai militari hanno consentito di ricostruire che, negli ultimi mesi, si erano susseguiti diversi episodi di maltrattamenti da parte dell’uomo verso gli anziani genitori. Ripetute minacce e aggressioni fisiche. Venerdì mattina il giudice ha convalidato l'arresto, applicando la misura cautelare in carcere come richiesto dal sostituto procuratore Filippo Santangelo.