Violenza contro le donne, anche a Forlimpopoli una Panchina Rossa

Anche la città di Forlimpopoli ha preso parte alle iniziative per la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" con l'inaugurazione di una Panchina Rossa nel fossato della Rocca, in una delle aree verdi attrezzate più amate e frequentate dalle famiglie nel Centro della città artusiana.

La panchina è stata tinteggiata dai volontari di "Ugo aula studio" e dai redattori della rivista online "TimeOff", tutti di Forlimpopoli. Alla "vernice", è davvero il caso di dire, della Panchina Rossa, che vuole fungere da monito quotidiano contro i femminicidi e simboleggiare nel contempo la forza resiliente delle donne, sono intervenuti insieme al sindaco Milena Garavini gli assessori Elisa Bedei, Adriano Bonetti e Gian Matteo Peperoni.