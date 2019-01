Violenza di genere, centinaia di studenti alla prima del progetto "Invulnerabili"

Erano quasi trecento gli studenti e i docenti, in rappresentanza di tutte le scuole superiori di secondo grado della Provincia di Forlì-Cesena, al primo evento di .“Invulnerabili: un progetto di sensibilizzazione rivolto alle scuole sul tema della violenza”, che si è svolto venerdì mattina alla sala Europa della Fiera di Forlì. Il progetto scaturisce, nell'ambito del percorso "Alma Idea dell'Università di Bologna, dalla grande attenzione dell’Ausl della Romagna nei confronti del problema con particolare riferimento alla violenza di genere.

Tenuto conto della casistica degli accessi nei diversi Pronto Soccorso, dove da tempo è operativa una procedura di accoglienza e presa in carico delle vittime di maltrattamento ed abuso che vede coinvolti tutti gli operatori, ospedalieri e dei servizi socio-sanitari territoriali, chiamati a rispondere al bisogno, scaturisce sempre di più la necessità di un forte impegno volto alla prevenzione del fenomeno.

L'iniziativa ha il patrocinio dell’Ausl della Romagna, dell’Università di Bologna e del Comune di Forlì e ha previsto questo primo incontro formativo con contributi di tipo storico, sociologico, giuridico e sanitario, a cui farà seguito un fase di riflessione in ambito scolastico con creazione da parte degli studenti di elaborati comunicativi “artistici”, che verranno rappresentati in un secondo incontro. Quanto elaborato potrà essere utilizzato a seguire come spunto di riflessione e sensibilizzazione sul tema in un evento esteso ad un più ampio pubblico.

Il gruppo operativo di progetto, costituito da Tiziana Iervese e Antonella Liverani, professionisti dell’Ausl Romagna sede di Forlì, Mirko Traversari ed Annalisa Furia dell’Università di Bologna e Stefania Polidori e Dario Bettini di Sartoria Teatrale, ha pensato di proporre agli studenti delle scuole secondarie di II° grado della Provincia di Forlì-Cesena elementi di conoscenza, riflessione e stimolo che sono stati molto apprezzati. Il progetto gode del sostegno dei Lions Distretto 108A, Zona A- 2° Circoscrizione; Forlì Giovanni de’ Medici- Forlì Host- Forlì Valle del Bidente, Forlì Cesena- Terre di Romagna- Valle del Savio- Cesena).