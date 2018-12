Violenza in famiglia: maltrattava la madre 60enne prendendola a calci e pugni

Quando la violenza è all'interno delle mura domestiche. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal Gip presso il Tribunale di Forli nei confronti di un uomo autore di condotte maltrattanti e violente. Il primo provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ad una distanza di almeno 500 metri è stato notificato a un 32enne italiano che da diversi mesi (almeno quelli accertati) aveva posto in essere una serie di maltrattamenti nei confronti della madre convivente di 60 anni. L'uomo, dal maggio di quest’anno, avrebbe secondo gli inquirenti sistematicamente sottoposto la propria madre a vessatorie violenze fisiche e verbali, percuotendola in più parti del corpo con calci e pugni, procurandole edemi, ecchimosi, contusioni, umiliandola e minacciandola. La donna fino allo scorso maggio non aveva mai denunciato gli accadimenti che la vedevano vittima di questi episodi di violenza. La 60enne è stata immediatamente messa in una struttura protetta attraverso l’attivazione del centro donna di Forlì, dopo che si è presentata negli Uffici della Squadra Mobile. L’attività d’indagine finalizzata a riscontrare e raccogliere elementi su quanto denunciato avrebbe permesso di ricostruire e verificare gli episodi (anche con dichiarazioni e referti medici) dichiarati e dunque ritenere il ragazzo responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.