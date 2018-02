Violenza sessuale di gruppo: si aprono le porte del carcere per un uomo ed una donna

Tre arresti dei Carabinieri, sotto la guida fino a luglio del tenente Francesco Grasso, comandante facente funzione della Compagnia di Corso Mazzini , in esecuzione ad ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Corte d’Appello di Bologna. Una 38enne di nazionalità ucraina ed un 58enne, residenti a Forlì, sono stati arrestati dai militari di Ronco poichè devono scontare rispettivamente 7 anni e 4 mesi e 3 anni e 7 mesi poiché riconosciuti colpevoli del reato di violenza sessuale di gruppo commessa nella città mercuriale nel 2007. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere di Forlì.

DROGA - Un tunisino di 49 anni, nel corso di un specifico servizio antidegrado finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria di Forlì, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile poichè i, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per reati di stupefacenti commessi a Ravenna a gennaio. Il tunisino è stato anche denunciato per permanenza illegale nello stato italiano. Dopo le formalità di rito è stato portato in carcere a Forlì.