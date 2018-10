Violenza sessuale sulla figlia 12enne: la giustizia bussa alla sua porta dieci anni dopo

La giustizia è arrivata a bussare alla sua porta di casa dieci anni dopo, per fargli scontare una pena determinata da una violenza sessuale sulla figlia che all’epoca aveva appena 12 anni. La Polizia di Stato ed in particolare la Squadra Mobile di Forlì in collaborazione con quella di Macerata ha rintracciato nella provincia marchigiana un 59enne originario della Sardegna, che era destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì, per una condanna definitiva a 5 anni e 9 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale. L’uomo nel 2008 venne colpito da un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Forlì in quanto al termine di una complessa attività d’indagine da parte della Squadra Mobile di Forlì, coordinata all’epoca dei fatti dal pm Monica Galassi, venne ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti della propria figlia dodicenne affidata dai servizi sociali di Forlì.

In particolare le indagini permisero di accertare le violenze che si erano protratte per circa un anno attraverso riscontri oggettivi quali intercettazioni video-ambientali. Durante questi anni, i gradi processuali non hanno modificato il quadro probatorio portando l’uomo alla condanna definitiva nei giorni scorsi. L’uomo da circa 10 anni si era trasferito dal forlivese in un piccolo paese alla periferia di Macerata dove continuava a svolgere la propria attività lavorativa di operaio agricolo e dopo essersi rifatto una nuova famiglia.

Nella mattina di sabato gli uomini della squadra mobile di Forlì e Macerata al termine di approfondite ricerche ed accertamenti hanno individuato l’abitazione ed atteso l’arrivo dell’uomo. Il 59enne è stato quindi portato nel carcere di Pesaro.