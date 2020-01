Visita a sorpresa, i Pasqualotti e due Befane regalano un sorriso agli anziani

Una bella sorpresa nella residenza per anziani Villa Lucia, dove si è spalancato il portone d’ingresso e un folto gruppo di Pasqualotti di Forlimpopoli si è 'impossessato' della residenza regalando un sorriso agli anziani ospiti, muniti di fisarmonica. Non sono mancate due Befane con la scopa, i canti della tradizione e tanti i balli in allegria.