Aeronautica, il comandante Logistico visita il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli

Mercoledì il comandante Logistico, generale di Squadra Aerea Giovanni Fantuzzi, ha effettuato una visita conoscitiva al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì, di stanza alla base di via Solombrini. Fantuzzi, accompagnato da una delegazione, è stato accolto dal tenente colonnello Luca Zorzan, comandante dell’ente forlivese che, durante il briefing introduttivo, ha presentato gli elementi salienti delle attività manutentive, sottolineando la straordinaria capacità logistica del Reparto anche nell’ottica di una continua ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie.

Zorzan ha inoltre evidenziato al comandante Logistico il grado di efficienza raggiunto dal Gruppo, orientato al miglioramento dei processi produttivi e al consolidamento come punto di riferimento per collaborazioni con le Istituzioni del territorio romagnolo.

Successivamente l’alto comandante ha potuto visitare le officine meccaniche del Reparto dove ha constatato l’efficienza dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla riparazione e alla manutenzione degli automezzi e dei gruppi elettrogeni ad alta valenza operativa.

Fantuzzi ha incontrato tutto il personale militare e civile riunito, per esprimere il proprio apprezzamento per la dedizione con cui opera, complimentandosi per l’encomiabile impegno profuso nel raggiungere gli obiettivi dell’Aeronautica Miliare. In particolare. Il generale ha esternato il proprio plauso a tutto l’ente forlivese per la passione e il senso di appartenenza dimostrato che permette di svolgere al meglio i compiti istituzionali con un sensibile aumento della produttività e un contestuale risparmio economico per l’amministrazione.