Dalla Costa d'Avorio a Forlì per la formazione professionale: "Voglio costruire una scuola nel mio paese"

Dalla Costa d'Avorio in Romagna per "imparare" e conoscere meglio la formazione professionale. Il sindaco della città ivoriana di Minignan, Diakite El Hadj Mory, è infatti arrivato a Forlì nella giornata di giovedì 26 settembre con lo scopo di conoscere meglio i percorsi di formazione professionale presenti in Romagna: l'obiettivo del sindaco ivoriano, eletto il 13 ottobre 2018 e al primo mandato, è infatti quello di costruire una scuola professionale per ragazzi descolarizzati in Costa d'Avorio, per poter creare impieghi nel settore primario ed evitare l'immigrazione illegale e la delinquenza giovanile.

La visita alla formazione professionale di Forlì-Cesena

Il sindaco, accompagnato dal direttore provinciale di EnAIP Forlì-Cesena, Ermes Francisconi, ha visitato le sedi cesenati e forlivesi di Enaip. Interesse particolare è stato mostrato dal primo cittadino per i corsi Elettrico, Elettronico e Termoidraulico delle sede di Forlì, ma anche quello meccanico della sede di Cesena. Mory ha anche apprezzato i corsi di grafica e abbigliamento/sartoria che sempre Enaip svolge nella sede di piazzetta don Ravaglia in centro a Cesena, nonché le attività svolte con i disabili nel Centro Formazione Lavoro di Galleria Isei e via Roverella, che hanno come punta di diamante le conosciutissime "casine" colorate Non è mancato, infine, l'interesse per quanto riguarda la formazione professionale nel settore alberghiero e ristorazione: particolarmente apprezzata la visita allo IAL di Cesenatico. La due giorni di visite, tra giovedì e venerdì, si è infine conclusa con l'incontro con il consigliere provinciale della Provincia di Forlì-Cesena, Valentina Ancarani.

La città di Minignan

La città di Minignan, prefettura della regione del Folon, conta circa 16mila abitanti e si trova al confine con la Guinea, a nord ovest, a circa 1000 km a nord della ex capitale Abidjan, la città più popolosa della Costa D'Avorio e a circa 500 chilometri dalla capitale Yamoussoukro. Le attività principali sono l'agricoltura e l'allevamento. Ma la dispersione giovanile, la delinquenza e l'immigrazione illegale sono problemi che il sindaco Mory sta cercando di combattere: l'istituzione di una scuola dedicata alla formazione professionale nel comune da lui amministrato potrebbe, in tal senso, aiutare sensibilmente a migliorare la vita della sua comunità e ad arginare tali problemi, garantendo ai giovani un futuro decisamente migliore.

(NELLA FOTO Un momento con alcuni ragazzi del corso elettrico all'Enaip di Forlì)