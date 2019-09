L'Ordinario Militare per l’Italia Marcianò in visita al comando provinciale dell'Arma

L'arcivescovo ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, accompagnato dal segretario personale, don Santo Battaglia, e dal cappellano militare per la Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, don Giuseppe Grigolon, è giunto in visita pastorale alla caserma “Lombardini” di corso Mazzini, per incontrare i Carabinieri che prestano servizio in tutta la provincia di Forlì-Cesena.

L’alto prelato è stato accolto dal comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, generale di brigata Claudio Domizi, e dal comandante provinciale, colonnello Fabio Coppolino; quindi ha incontrato una numerosa rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati carabinieri e Carabinieri Forestali, che operano in tutti i comandi dell'Arma della provincia, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Marcianò ha espresso parole di apprezzamento per il costante e instancabile impegno dei militari dell’Arma, portando la propria solidarietà e il suo personale conforto a tutto il personale e alle loro famiglie. In conclusione, il colonnello Coppolino, ha donato a Marcianò, in ricordo della sua visita in provincia di Forlì-Cesena, un quadro a tema sacro dell’artista forlivese Ido Erani, dal titolo “La luce divina”.

La biografia

Marcianò è nato a Reggio Calabria il 10 aprile 1960. Si è laureato in Economia e Commercio nel 1982 all’Università degli Studi di Messina. L’anno successivo ha iniziato il cammino di formazione verso il sacerdozio al Pontificio Seminario Romano Maggiore. È stato ordinato presbitero il 9 aprile 1988 nella Cattedrale di Reggio Calabria ed eletto alla sede arcivescovile di Rossano-Cariati il 6 maggio 2006. Il 10 ottobre 2013, il Santo Padre lo ha nominato Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia. L’Ordinariato Militare per l’Italia è una circoscrizione personale della Chiesa Cattolica, assimilata a una diocesi, che riunisce tutti i militari delle forze armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e il personale civile in servizio. La sede dell’Ordinariato Militare per l’Italia è a Roma, in Salita del Grillo, alle spalle dei Mercati Traianei, mentre la chiesa principale è Santa Caterina a Magnanapoli.